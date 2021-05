Cidades CMTC entende que sinalização é clara

Presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), Domingos Sávio Afonso discorda do professor do Instituto Federal de Goiás (IFG), Marcos Rothen, sobre a questão da sinalização dos corredores. Para Rothen, o alto quantitativo de multas por ocupação indevida das faixas preferenciais mostra que os motoristas ainda não entendem como funciona a regra do corr...