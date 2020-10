A Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC) decidiu alterar o trajeto de algumas linhas de ônibus em Goiânia, após realizar uma pesquisa com os usuários do transporte público para saber o nível de satisfação de atendimento. Na consulta, os participantes poderiam também dar sugestões de melhorias nos deslocamentos.

Na nova rota, atendendo ao pedido de moradores do Residencial João Paulo II, a linha 225 – Vale dos Sonhos / Res. Guanabara / Rodoviária / Centro passará a atender o bairro em ambos os sentidos, realizando o mesmo itinerário da linha 931, sendo, ao final, um reforço para essa operação.

Outro trajeto que sofreu alteração é o da linha 262 Vale dos Sonhos / Jd. Guanabara / Centro, que terá o seu ponto de origem modificado, com saída dos ônibus do Vale dos Sonhos.

A partir de sábado, no período matutino, a linha 262 entrará no Setor Jaó somente após ir ao Centro da cidade, ou seja, no sentido de volta que a linha faz. Já no período vespertino, a 262 entrará no Setor Jaó antes de seguir para o Centro.

Ainda para o Jaó a alteração será na linha 264, que passará a dar atendimento ao bairro, fazendo o mesmo itinerário da linha 931, que deixará de operar no setor.