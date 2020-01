Cidades CMTC ainda aguarda prefeituras para iniciar os estudos para o cálculo do reajuste nas passagens

A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) só deve iniciar os estudos para o cálculo oficial do reajuste da tarifa do transporte coletivo na segunda quinzena deste mês. Isso porque o presidente da companhia, Benjamin Kennedy Machado, afirma estar focado na negociação com as prefeituras da região metropolitana de Goiânia para conseguir receitas extratarifárias...