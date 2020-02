Cidades CMEI de Rio Verde recebe novas salas de aula modulares para mais de 70 alunos Após o feriado de carnaval, as aulas na rede municipal de ensino retornam na quinta-feira (27). Somente a Creche Lar Criança para Jesus retornará os atendimentos no dia 02/03

O Centro Municipal de Educação Infantil Eduardo Penha Filho recebe, nesta quinta-feira (27), duas novas salas de aula modulares com capacidade para mais de 70 alunos. As salas de aula modulares são climatizadas, compostas por painéis térmicos, com isolamento acústico e todas as paredes podem ser transformadas em quadros brancos isolantes. A Prefeitura ...