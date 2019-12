Cidades Cmei de Goiânia deve receber o nome de João Pedro Calembo, vítima de ataque em colégio O homenageado é uma das duas vítimas fatais do atentado ocorrido no Colégio Goyases em outubro de 2017

Um projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal de Goiânia propõe dar o nome de João Pedro Calembo a um Centro Municipal de Ensino Infantil (Cmei) a ser implantado no Residencial Vale do Araguaia, na região Leste de Goiânia. O homenageado é uma das duas vítimas fatais do atentado ocorrido no Colégio Goyases em 20 de outubro de 2017. Outros quatro estudantes ficaram f...