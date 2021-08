Cidades Clubes de Goiás ampliam opções de lazer e esporte para sobreviver Primeiros estabelecimentos foram lançados na década de 1960, quando poucas residências e condomínios tinham piscina

Foi na década de 1960 que Goiânia, uma cidade com menos de 30 anos de idade, começou a ganhar os primeiros clubes de lazer. Os pioneiros da capital do Estado: Jóquei Clube, Country Clube e Clube Jaó, que reuniam famílias e amigos aos finais de semana. As piscinas, principalmente, eram grandes atrações quando os condomínios ainda não possuíam as chamadas áreas de lazer,...