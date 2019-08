Cidades Clube Social Feminino é a nova sede da APAF ONG que oferece aulas de tênis de cadeiras de rodas, natação e capoeira para pessoas deficientes, atendeu durante 12 anos no Clube de Engenharia. Matrículas ficam abertas até dia 19 de agosto

Há 12 anos funcionando no Clube de Engenharia de Goiás (CENG),no Setor Sul, em Goiânia, a Associação Paralímpicos do Futuro (Apaf) está atendendo seus alunos em novo endereço desde o dia 1º deste mês. A nova sede da Apaf é o Clube Social Feminino, na Praça do Cruzeiro, no mesmo bairro. Até o dia 19 ficam abertas as inscrições gratuitas para interessados em integrar a...