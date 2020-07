Cidades Cloroquina não terá parecer revisto, diz CFM Afirmação ocorre após a Organização Mundial da Saúde (OMS) e outras instituições internacionais interromperem estudos com o medicamento

As iniciativas de interromper estudos com cloroquina feitas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e outras instituições internacionais não levarão o Conselho Federal de Medicina a rever o parecer dado em abril sobre o uso do medicamento em casos de Covid-19. A posição é defendida pelo presidente da entidade, Mauro Ribeiro, em entrevista à reportagem. “O que estamos ansio...