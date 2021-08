Cidades Clima faz folhas caírem mais cedo em Goiás Bióloga da Amma explica que, por causa das mudanças climáticas, espécies perdem mais cedo e com maior velocidade a cobertura, além de florescerem em época atípica

Em 2021, a mudança do clima, ao que tudo indica, não está sendo sentida somente pelo homem, mas também pela vegetação e muito perto de nós, nos ambientes urbanos. Numa reação à forte estiagem e também às temperaturas abaixo da média para esta época do ano, as árvores caducifólias passaram a desprender mais cedo e em maior velocidade as suas folhas. Os ipês, símbolo d...