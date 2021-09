Cidades Clima em Goiás chega em estado de emergência, com 8% de umidade, mas há previsão de chuva A temperatura máxima atingiu 41.1º C em Aragarças na tarde deste sábado (18)

O início da semana em Goiás será com temperaturas máximas em elevação e baixos índices da umidade relativa do ar. Porém, a partir de sexta-feira (24) a passagem de uma nova frente fria oriunda do Sul do Brasil pode provocar pancadas de chuvas isoladas e uma melhora da umidade. Em Aragarças, na tarde deste sábado (18), a máxima chegou a 41.1ºC. Já na tarde deste domingo (...