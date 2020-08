Cidades Cliente se nega a medir temperatura, ataca recepcionista de hotel e acaba se dando mal; veja vídeo Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um cliente tenta agredir um funcionário com um pedestal, em Varginha

Um recepcionista de um hotel em Varginha, no Sul de Minas Gerais, foi agredido por um cliente no último sábado (08) após exigir a aferição da temperatura do hóspede, medida usada por estabelecimentos para evitar a proliferação do novo coronavírus. Imagens de uma câmera de segurança foram divulgadas nesta terça-feira e mostram o momento exato da confusão. Nas imagen...