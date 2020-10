Cidades Cliente apontada como autora de racismo não é moradora do Aldeia do Vale, segundo a administração “Tudo não passou de um trote criminoso por alguém que nunca residiu aqui. A Polícia Civil continuará as apurações para determinar a culpabilidade desta mulher”

A administração do Aldeia do Vale emitiu uma nota na noite desta terça-feira (27), afirmando que a pessoa que cometeu crime de racismo na noite do dia 26 não é moradora do condomínio. Segundo o comunicado, o nome revelado pela Delegacia Estadual de Crimes Cibernéticos não consta nos registros de moradores. “Tudo não passou de um trote criminoso por alguém que nunca res...