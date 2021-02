Cidades Classificação para fechamento de municípios em Goiás será feita semanalmente Análise levará em conta os dados das 18 regionais de saúde. Três níveis foram estabelecidos para orientar gestores de cidades a respeito de medidas para restringir a circulação de pessoas

A classificação dos municípios para a orientação do governo de Goiás a respeito do fechamento das atividades será feita semanalmente. Uma nota técnica divulgada na noite desta terça-feira (16) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO) estabelece três estágios para as cidades: situação de alerta, situação crítica e situação de calamidade. De acordo com isto, há a restrição d...