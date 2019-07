Cidades Clínicas de fisioterapia são alvo de operação contra fraude no Seguro DPVAT, em Goiânia Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão no Jardim Goiás e nos setores Bueno e Marista

Atualizada às 19h02 A Polícia Civil (PC) cumpre, nesta terça-feira (9), mais de 10 mandados de busca e apreensão em clínicas de fisioterapia no Jardim Goiás e nos setores Bueno e Marista. Os estabelecimentos são suspeitos, de acordo com a polícia, de aplicar golpes milionários no Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestre (DPVAT). ...