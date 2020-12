Cidades Clínica particular goiana se antecipa em preparação para vacina contra a Covid-19 Empresa adquiriu superfreezer que tem condição de armazenar imunizante produzido pela Pfizer. Equipamento deve chegar apenas no fim de 2021

Na expectativa de adquirir vacinas da Pfizer que já estão sendo utilizadas no Reino Unido e nos Estados Unidos, uma clínica goiana comprou dois superfreezers que chegarão à capital no final de janeiro de 2021. A Climipi Vacinas, que está localizada no Setor Marista, em Goiânia, afirma que não há ainda um contato com a Pfizer nem mesmo uma previsão, mas que a compra do...