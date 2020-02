Cidades CityBus 2.0 recebe mais 28 novos veículos em Goiânia Ainda no primeiro semestre deste ano novos bairros devem ser atendidos em uma nova expansão

A frota de 40 miniônibus do CityBus 2.0 ganhou 28 novos veículos para atender a demanda, que já conta com mais de 80 mil clientes cadastrados em Goiânia. Com apenas um ano de operação na capital, os novos carros, que são das marcas Renault e Citroën, tem 14 e oito lugares respectivamente. Os testes com os veículos iniciam nesta quinta-feira (20)....