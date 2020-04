O CityBus 2.0 começou, na terça-feira (14), a atender mais duas regiões de Goiânia, incluindo os setores Campinas e Negrão de Lima, além de bairros adjacentes. Entre eles, Vila Americano do Brasil, Setor Coimbra, Castelo Branco, Setor dos Funcionários, Vila Bethel, Crimeia Leste, Vila Jaraguá, Vila Froes e Vila Monticelli. No total são 17 novos setores a serem contemplados pela rota do transporte coletivo por aplicativo.

Com isso, o serviço passa a circular por uma área de aproximadamente 70 km², formada por 80 bairros da Capital. Segundo a empresa responsável, são mais de 90 clientes cadastrados no aplicativo pelas plataformas IOS e Android.

A extensão para essas regiões começou a partir de um pedido do servidor público Everaldo Ubiratan dos Santos Filho, de 35 anos. Ele solicitou, por meio das redes sociais, que o serviço operasse no seu setor, a Vila Jaraguá. “Eu já utilizava o serviço para deslocamentos dentro da área inicial de atendimento desde setembro do ano passado (2019), mesmo assim desejava que viesse para cá”, disse e completou: “Eu volto da faculdade à noite no universitário, depois das 22 horas. Agora, chegando até a minha residência ou próximo dela, fica mais fácil a locomoção e a segurança que tanto prezo”.

Durante a pandemia do coronavírus, os veículos da CityBus 2.0 circulam com número limitado de pessoas, o máximo é de seis passageiros sempre com as janelas abertas. Confira os bairros goianienses atendidos pelo serviço:



Bairros atendidos pelo CityBus:

