Cidades CityBus 2.0 passa a atender a região do Parque das Laranjeiras, em Goiânia Com a expansão, serviço agora chega a 60 bairros da capital

A região do Parque das Laranjeiras, em Goiânia, passará a ser atendida pelo serviço do CityBus 2.0 a partir desta segunda-feira (6). Além do referido bairro, os miniônibus circularão pelos setores Conjunto Fabiana, Chácara do Governador, Vila Jardim Vitória, Chácara Alto da Glória e Vila Alto da Glória I e II. Os condomínios horizontais Jardins Valência, Paris, Milão e...