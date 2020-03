O CityBus 2.0 está temporariamente fora das ruas, segundo informou a HP Transportes. O motivo é a pandemia do novo coronavírus. "Sentimos profundamente essa decisão, mas sabemos que é o mais correto para o momento", afirmou em nota.

O meio de transporte completou um ano em funcionamento no mês passado, com 68 miniônibus percorrendo 43 km e com uma clientela de mais de 80 mil pessoas.

"Como você já sabe, o mundo vive um momento inesperado: a disseminação do coronavírus (covid-19). E com ele, a recomendação de isolamento total - cada um na sua casa, pelo bem coletivo. No coração, permanece a certeza de que o coletivo sempre vence. Vamos monitorar diariamente os fatos para saber o momento certo de voltar. Se eu faço a minha parte, e você a sua, muito em breve estaremos juntos novamente. Cuida da sua saúde e do bem estar coletivo. Fique em casa!", explica o aviso.