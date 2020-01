Cidades CityBus 2.0 inicia serviço aos domingos em Goiânia Aos domingos, o usuário pode usar o serviço entre 8h e 22h20

Os usuários do CityBus 2.0 podem utilizar o transporte em Goiânia também aos domingos a partir do dia 12 de janeiro. No novo dia, o serviço vai funcionar das 8h às 22h20. Desde o dia 11 de fevereiro, ele está disponível de segunda-feira a quinta-feira, das 6h às 23h, e sexta e sábado, das 6h até meia-noite e meia. De acordo com a empresa, a iniciativa atende a pedi...