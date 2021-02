Cidades Cirurgias eletivas são suspensas pelo Ipasgo para liberar leitos aos casos de Covid-19 Medida é para aumentar a quantidade de leitos nos hospitais da rede no atendimento aos casos de internação em função da pandemia de Covid-19

As cirurgias eletivas estão suspensas por 21 dias, a partir desta terça-feira (16), na rede credenciada ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás (Ipasgo). O instituto cumpre determinação do Governo de Goiás, prevista na portaria normativa nº 3/2021, para aumentar a quantidade de leitos nos hospitais da rede Ipasgo no atendimento aos casos de int...