Cidades Cirurgias eletivas são suspensas no Hugo, em Goiânia Em processo de transição para gestão de nova OS, hospital tem sido alvo de protestos por parte de servidores, inclusive concursados que foram transferidos pela secretaria estadual

A suspensão de cirurgias eletivas no Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) segue até as 23h59 desta sexta-feira, dia 29. Desde esta quinta-feira (28), apenas atendimentos de urgência e emergência estão sendo realizados como forma de mobilização dos médicos que buscam diálogo com a organização social (OS) Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnolog...