Cidades Cirurgias eletivas são suspensas em Goiás Portaria foi publicada no suplemento do Diário Oficial desta segunda-feira (1º). Medida visa à possível necessidade de leitos de UTI e ou enfermaria para pacientes com Covid-19

As cirurgias eletivas que possam necessitar de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) e ou enfermaria estão suspensos em Goiás. No entanto, os procedimentos relacionados à oncologia, cardiologia, neurologia intervencionista e neurocirurgia estão liberados. A medida visa à possível necessidade de leitos para pacientes com Covid-19. As orientações foram publicadas, n...