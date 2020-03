Cirurgias eletivas do Sistema Único de Saúde (SUS) podem ser suspensas em Goiás. De acordo com o Secretário de Estado de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, a medida pode ser tomada não só para preservar os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas também para evitar aglomeração nas unidades de saúde. O assunto está sendo discutido nesta segunda-feira (16) pelo Comitê de Operações Emergenciais (COE) e medidas podem ser anunciadas a qualquer momento.

“O COE está em reunião para deliberar algumas ações e uma delas gira em torno das cirurgias eletivas. Não só do ponto de vista de preservar leitos, como também de evitar o aglomerado de pessoas em salão de pré-operatório e ambulatório também. Isso está sendo discutido e há grandes chances de haver modificação sim. Podemos suspender cirurgias eletivas para preservar leitos”, completou o secretário Ismael Alexandrino.

Durante entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (16), o secretário afirmou ainda que, além dos leitos já previstos no Hospital do Ipasgo, que somam 222, podem ser liberados ainda 300 leitos individuais nas novas instalações do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG). Segundo Ismael, o tema foi tratado com o reitor da universidade, Edwar Madureira e o diretor do HC, José Garcia Neto. “Além disso, o Ministério da Saúde está trabalhando na publicação de um documento que possibilita estados aderirem contratação de leitos de UTI”, pontua Ismael.

Conforme adiantado pelo O POPULAR na última sexta-feira (13), a estimativa da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) é de que nos próximos 90 a 120 dias, o número de pacientes com necessidade de ventilação mecânica e cuidados intensivos, chegue a 100.