Cidades Circulação da variante delta preocupa autoridades em Goiás Estado já tem 11 casos e um óbito confirmados. Alta transmissibilidade pode aumentar casos e mortes

Goiás já possui 11 casos de contaminação e um óbito causados pela variante delta do coronavírus (Sars-CoV-2). Um novo registro foi confirmado em Aparecida de Goiânia, que agora conta com quatro notificações da variante, todas em pessoas de uma só família. O número preocupa especialistas por conta da alta transmissibilidade da cepa do vírus, que pode impactar no aumento de c...