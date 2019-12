Cidades Circuito integra meio ambiente, cultura e história Rota com 1,1 mil km une 3 trilhas. Parte do trajeto está demarcada e já pode ser percorrida. Organizadores acreditam em melhorias

Integração entre patrimônios naturais, culturais e históricos. Esta é a proposta do Caminho dos Goyazes, que vai unir, por meio de trilhas, a cidade de Goiás ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no Norte do Estado. O percurso, que já tem trechos sinalizados, é a união de três caminhos: Cora Coralina, Planalto Central e dos Veadeiros. O percurso deve alcançar, ...