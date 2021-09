Cidades Cineasta goiana Adriana Rodrigues morre por complicações da Covid-19 Corpo foi cremado, na tarde deste sábado (18), no Memorial Complexo Vale do Cerrado, na capital

O corpo da cineasta, produtora executiva e roteirista goiana Adriana Rodrigues, de 48 anos, foi cremado na tarde deste sábado (18), no Memorial Complexo Vale do Cerrado, em Goiânia. Ela morreu na tarde de sexta-feira (17) por complicações da Covid-19. Amiga de Adriana, Andreia Vecci, conta que a cineasta estava internada no Hospital Anis Rassi há 15 dias. Ela, q...