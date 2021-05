Cidades Cinco trabalhadores rurais são resgatados em condições análogas à escravidão no Sudoeste de Goiás Em Aporé, entre os trabalhadores encontrados estão dois adolescente, com idades de 14 e 17 anos

Cinco trabalhadores rurais em condições análogas à escravidão foram resgatados em Aporé, no Sudoeste de Goiás. As operações do Ministério Público do Trabalho, Ministério da Economia e Polícia Rodoviária Federal foram realizadas entre os dia 26 de abril e 7 de maio na região sudoeste do Estado. No caso de Aporé, entre os trabalhadores encontrados estão dois adoles...