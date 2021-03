Cidades Cinco tios de Gustavo Mendanha estão com Covid-19 à espera de leitos De acordo com o prefeito de Aparecida de Goiânia, todos eles têm mais de 60 anos

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), tem cinco tios com Covid-19 à espera de leitos há mais de uma semana. Todos têm mais de 60 anos. Minha mãe me avisou agora pela manhã que estou com cinco tios com Covid-19, todos acima de 60 anos, e enfrentando dificuldades na busca por leitos como a maioria dos goianos. Não quero isso para nenhuma fam...