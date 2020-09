Três suspeitos morreram em conforto com a Polícia Militar, no Residencial Itaipu, em Goiânia, na noite deste sábado (12). Segundo a PM, a equipe chegou à casa após receber denúncia de que no local estariam os responsáveis por roubos na região. Um dos suspeitos estava do lado de fora da casa e correu para dentro do imóvel quando a PM chegou ao local.

De acordo com a polícia, os militares entraram na casa e foram recebidos com tiros. As três pessoas que estavam na residência foram baleadas e morreram no local. Um dos suspeitos era um rapaz de 17 anos.

O segundo sargento Aroaldo Ribeiro Cardoso também foi baleado no pescoço e na perna. O PM foi levado para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde passou por cirurgia. O estado de saúde do policial é regular. Ele está internado em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com traqueostomia e em ventilação mecânica.

No local da ocorrência, a PM apreendeu um celular e três armas de fogo. O caso será investigado pela Delegacia Estadual de Homicídios (DIH).

Trindade

Dois suspeitos morreram em outro confronto com policiais militares no setor Novo Paraíso, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, também na noite deste sábado (12). A PM informou que recebeu denúncia sobre o local onde estariam suspeitos de um roubo. Ao chegar na casa, a equipe foi, segundo a polícia, recebida a tiros. As duas pessoas, que não tiveram os nomes divulgados, morreram no local. Um carro roubado foi apreendido.

Crime

Dois homicídios foram registrados em Goiânia na madrugada deste domingo (13). Um deles aconteceu no Jardim Botânico, no Setor Pedro Ludovico, e o outro no Parque Amazônia. Segundo a Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH), as vítimas são dois homens, mas ainda não há informações sobre os crimes.