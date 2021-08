Cidades Cinco são denunciados pelo MP-GO por morte de policial penal e mulher em Aparecida de Goiânia Ordem partiu de dentro do Complexo Prisional para que comparsas matassem primeiro policial penal que saísse do local como retaliação pela perda de privilégios na cadeia

Cinco pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) pelo homicídio triplamente qualificado - com circunstâncias que agravam o crime, do policial penal Elias de Sousa Silva e sua esposa, Ana Paula Silva Dutra, em Aparecida de Goiânia. O crime ocorreu em 18 de fevereiro deste ano pouco depois da mulher buscar o agente no serviço. Conforme o MP-GO, Bruno da Conceição Pinheiro, integrante de uma organização criminosa, ordenou de d...