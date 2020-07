Cidades Cinco presos de Rio Verde testam positivo para Covid-19 Primeiro resultado foi divulgado na segunda-feira (20) e outros quatro companheiros de cela do detento contaminado foram infectados, de acordo com exame divulgado nesta quinta (23)

Depois que um preso da Casa de Prisão Provisória (CPP) de Rio Verde testou positivo para coronavírus, na segunda-feira (20), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) se propôs a testar 110 detentos tanto da CPP como do Centro de Inserção Social (CIS) do município. Os 12 companheiros de cela do homem diagnosticado com a Covid-19 já fizeram o teste RT-PCR e quatro deles ...