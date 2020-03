Cidades Cinco pessoas são presas por furtos em ônibus do transporte coletivo em Goiânia Grupo abordava idosos e mulheres para a prática do crime; duas mulheres estão foragidas

Três mulheres e dois homens foram presos na tarde desta quarta-feira (11) por praticarem furtos em um ônibus do transporte coletivo em Goiânia. Segundo o relato de testemunhas à Polícia Civil, o grupo abordava idosos e mulheres e pegava seus pertences sem que as vítimas percebessem. De acordo com o delegado Eduardo Carrara, plantonista da Central de Flagrantes, as pri...