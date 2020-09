Cidades Cinco pessoas são presas em flagrante por garimpagem ilegal em Arenópolis Foram apreendidas armas de fogo, munições, diamantes e mudas com características de Cannabis Sativa (maconha)

Cinco pessoas foram presas em flagrante em garimpagem ilegal, na terça-feira (29), no Rio Caiapó, em Arenópolis, há 300 km de Goiânia. A ação do Grupo Tático Ambiental (GTA), do Comando de Policiamento Ambiental (CPA), foi em parceria com a Agência Nacional de Mineração (ANM). Após denúncia anônima, a equipe do GTA chegou até um acampamento e enco...