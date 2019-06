Cidades Cinco pessoas estão desaparecidas após naufrágio no Amazonas O barco, utilizado no transporte de passageiros, afundou próximo a uma comunidade denominada Bacaba

Cinco pessoas ainda estão desaparecidas após o naufrágio de um barco no Rio Juruá, na cidade de Carauari (AM), cidade no oeste do Estado, a 788 quilômetros de Manaus. A informação foi dada pelo governo estadual em comunicado divulgado na manhã desta sexta-feira, 21. O barco, utilizado no transporte de passageiros, afundou próximo a uma comunidade denominada Bacaba...