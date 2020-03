Cinco pessoas estão internadas em estado grave no Hospital de Campanha para o Enfrentamento ao Coronavírus de Goiás (HCamp), em Goiânia, nesta terça-feira (31). De acordo com a unidade de saúde, os pacientes são três mulheres e dois homens. Todos eles estão intubados e respiram com o auxílio de aparelhos.

Atualmente, há 15 pacientes internados no HCamp. Além dos cinco que estão em unidades críticas, há dez em unidades semicríticas. Cinco mulheres e três homens estão internados em estado estável e outros dois passam por avaliação.

Ainda não há resultados de nenhuma das amostras coletadas e encaminhadas para exames no Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen) para o diagnóstico da infecção pelo novo coronavírus, segundo a unidade de saúde.

Segundo o hospital, uma das pessoas avaliadas é uma mulher que foi encaminhada a partir de um município do interior do Estado. Por não possuir o perfil de atendimento da unidade, ela será transferida em prevê para continuidade do tratamento na capital, de acordo com o HCamp. Atualmente, ela está na sala vermelha da Emergência.

Balanço

Entre os dias 26 e 31 de março, 41 pessoas foram atendidas no Hospital de Campanha. Destas, 13 foram internadas, dez tiveram alta hospitalar, quatro foram ou serão transferidas por não possuírem o perfil de atendimento da unidade e duas estão sendo avaliadas. Dois pacientes morreram.

Na madrugada desta segunda-feira (30), um idoso, de 84 anos, morreu no hospital. Ele era do interior do Estado e foi transferido para a unidade. Segundo o HCamp, não é possível afirmar que a morte ocorreu em decorrência de Covid-19, pois o resultado do exame realizado para tal ainda não foi emitido.