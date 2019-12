Cidades Cinco mortes na água no mesmo dia Casos acendem luz vermelha para as festas de fim de ano

A morte de duas crianças, dois adolescentes e um adulto, todos do sexo masculino, por afogamento em menos de 24 horas, no último sábado (28), acende o alerta para o perigo das confraternizações e momentos de lazer de final de ano em rios, lagos, represas e piscinas. O Corpo de Bombeiros de Goiás confirma que número de ocorrências do tipo tende aumentar com a somatória...