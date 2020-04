Cidades Cinco morrem em acidente na GO-330, entre Vianópolis e Orizona As cinco vítimas estavam no carro de passeio que atingiu uma carreta. Chovia no momento do acidente, mas ainda não se sabe o que motivou a colisão

Cinco pessoas morreram em um acidente na GO 330, entre as cidades de Vianópolis e Orizona, no início da tarde desta sexta-feira (24), por volta das 13 horas. As vítimas fatais estavam todas no carro de passeio, que ficou completamente destruído. Chovia no momento do acidente, mas ainda não se sabe o que pode ter motivado a colisão. As vítimas não foram identificadas a...