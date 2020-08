Cidades Cinco meses após 1º caso de Covid-19, doença atinge 98% das cidades do Brasil País tem apenas 128 municípios sem infectados da doença, que atinge mais de 5.442 localidades

Cinco meses após confirmar o primeiro caso de um infectado pelo novo coronavírus, o Brasil tem 98% dos municípios com registros da doença. O número de cidades ainda sem casos diminui dia após dia. Dados do Ministério da Saúde, tabulados pela Folha, apontam ao menos 5.442 cidades com casos confirmados de Covid-19. Em contrapartida, apenas 128 ainda não ti...