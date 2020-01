Cidades Cinco homicídios no 1º dia do ano

A passagem do ano novo contou com pelo menos cinco registros de homicídios e três pessoas feridas a tiros em Goiás. Até o fechamento desta reportagem, em apenas um dos casos de morte, o suspeito foi detido.Um rapaz de 19 anos foi encontrado morto com diversos ferimentos pelo corpo causados por arma de fogo, na Avenida dos Missionários, no Jardim Maranata, em Aparecida. ...