Cidades Cinco homens morrem em ação policial em Piracanjuba Polícia afirma que recebeu denúncia de que casa no Setor Magalhães era ponto de tráfico de drogas

Cinco homens morreram durante uma ação da Polícia Militar (PM) no início da tarde deste sábado (16) em Piracanjuba, no Sul do Estado. O delegado da Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO), Leylton Barros, diz que houve uma denúncia de uma casa no setor Magalhães que era usada como ponto de tráfico de drogas. “Os policiais se dirigiram para lá e quando chegaram foram ...