Cidades Cinco fogem do presídio de Jaraguá após cavar buraco em cela Reeducandos fugiram da unidade na manhã desta segunda-feira (17)

Cinco presos fugiram, na manhã desta segunda-feira (17), do presídio de Jaraguá, na região Central do Estado. Segundo a Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP), o grupo teria escavado um buraco em uma das celas e deixou o local sem ser percebido. A DGAP informou que eles cumprem pena por crimes como roubo e falsidade ideológica. A pasta disse as equ...