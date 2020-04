Dos dez municípios do interior de Goiás que mais tiveram casos confirmados de Covid-19 até o último sábado(18), cinco não possuem Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) na rede pública, de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), do Ministério da Saúde: Itumbiara, Luziânia, Trindade, Rialma e Valparaíso de Goiás. Secretarias municipais relatam dificuldades e apostam em ventiladores mecânicos como alternativa.

Dos oito casos confirmados em Luziânia até sábado (ontem subiu para 10), três foram graves e acabaram encaminhados para Goiânia. Destes, dois terminaram em morte e um se recuperou. Cinco casos confirmados estão recuperados, de acordo com o secretário municipal de saúde, José Walter Marques.

“Temos 12 ventiladores, fora os hospitais particulares, que totalizam dez leitos. De toda forma, nossa regulação encaminha os casos graves para o Hospital de Doenças Tropicais (HDT) e o Hospital de Campanha de Goiânia (HCamp). O grande desafio são os casos de alta complexidade, em especial enquanto não temos uma estrutura maior, mas é algo que, em poucos dias, será resolvido, com o Hospital de Campanha (de Luziânia)”, projetou, lembrando da estadualização do hospital municipal, sancionada na última quinta-feira (17), pelo governador Ronaldo Caiado.

Secretária de saúde de Trindade, Gercilene Ferreira, conhecida como Branca, explicou que, apesar de não serem identificadas como unidades de tratamento intensivo, existem leitos semi-críticos no município, que já teve cinco casos confirmados. “Não podemos chamar de UTI, mas temos leitos preparados na UPA, com dez respiradores, que podem ser usados para estabilizar os pacientes. Já tivemos seis casos, nenhum grave, e três já estão recuperados. No Hutrin, comandado pelo Estado, através de Organização Social (OSs), estão sendo implantados seis leitos de UTIs, que devem ficar disponíveis na próxima semana”, detalhou.

O município de Rialma teve quatro casos confirmados, sendo que todos são considerados leves e estão sendo monitorados e obedecendo a quarentena, isolados em suas casas. “Não tivemos nenhum caso grave. Se tivermos, temos acerto para levar para Ceres, que é cidade vizinha, Anápolis e Goiânia. É um desafio bem mais difícil (por não contar com UTI). Montamos dois ventiladores para nosso hospital municipal e, na semana que vem, chegará o terceiro. Sabemos que é pouco para um município com 15 mil pessoas, mas é uma tentativa de dar um suporte e ajudar alguém, em caso de emergência”, explicou Kenia Naiva Dias, secretária de saúde da cidade.

Valparaíso de Goiás teve o sétimo caso confirmado no final de semana. Trata-se de uma mulher de 40 anos, que atua na área de saúde no Distrito Federal. Três pessoas foram curadas e um homem, de 88 anos, acabou falecendo, no HCamp de Goiânia, no dia 11 de abril.

“Adquiriu Covid-19 por familiares, provavelmente. Começou a sentir sintomas no dia 24 de março e procurou urgência e emergência no dia 28. Reconhecendo que era um caso grave, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, de febre acima de 37,8º, insuficiência respiratória e sintomas gripais, fizemos a regulação dele e, no dia 29, deu entrada no HCamp de Goiânia”, relatou a secretária de saúde da cidade, Alyane Ribeiro.

A titular da pasta municipal ressaltou que, apesar de não existir UTIs em Valparaíso, não existe dificuldade na regulação dos pacientes, que são encaminhados para atendimento em Goiânia. “Não temos dificuldade na questão de regulação, são removidos pela nossa USA do Samu. Temos os aparatos para estabilizar casos graves, inclusive com profissionais da saúde, com EPIs, e fazer a regulação, que é automática, direto para o HCamp de Goiânia. A previsão é que, nos próximos dias, a referência (para regulação) seja o HCamp de Águas Lindas e de Luziânia”, explicou Alyane, que comentou ainda como a cidade tem feito para atender os casos.

“Todos os casos estão sendo assistidos pela vigilância epidemiológica, que trabalha 24 horas. Dobramos os reforços. Não temos UTI, mas temos box de urgência e emergência em todas unidades, tanto em Cais, UPA e Hospital Municipal de Valparaíso (HMV). Temos ventilador mecânico em todas unidades e vamos adquirir mais quatro ventiladores e equipamentos necessários para adequar os leitos no hospital. Estamos separando bloco de isolamento no HMV e, semana que vem, estaremos equipando quatro leitos só para casos de Covid-19”, revelou.

As três cidades do interior com mais casos confirmados até aqui, Anápolis (30), Goianésia (22) e Rio Verde (13), contam com UTIs na rede pública de saúde. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), estão sendo criados Hospitais de Campanha, que serão totalmente dedicados ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, em cinco das (dez) cidades: Anápolis, Rio Verde, Itumbiara, Luziânia e Jataí, com capacidade total de 782 leitos. Outros municípios, como São Luís dos Montes Belos, Formosa, Porangatu e Águas Lindas também terão leitos exclusivos. Ao todo, a SES prevê 371 novos leitos de UTIs da rede pública em Goiás.