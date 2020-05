Cidades Cinco bares são interditados em Trindade depois de flexibilização das atividades comerciais Fiscalização com base nas exigências do decreto da cidade vai ocorrer diariamente.Texto com novas regras foi publicado na última sexta-feira (15)

Neste fim de semana, cinco bares de Trindade foram interditados por descumprirem regras impostas no decreto municipal que flexibiliza o funcionamento do comércio. Os estabelecimentos fechados foram notificados por desobedecerem às orientações como as de exigir o uso de máscaras, distanciamento entre as mesas e impedirem o uso de mesas de jogos. Secretário de Planejamento,...