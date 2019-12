Cidades Cinco adultos, uma criança e um bebê ficam feridos após engavetamento no setor Goiânia II Um carro estava esperando um semáforo abrir atrás de um caminhão, quando uma caminhonete bateu na traseira e prensou o veículo de passeio contra a carreta. O motorista que ocasionou o acidente foi preso

Um engavetamento na madrugada deste domingo (22) deixou sete pessoas feridas, entre elas uma criança de 4 anos e um bebê de seis meses. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Pedro Paulo de Souza com a Avenida Perimetral Norte, no setor Goiânia II, na capital, e o motorista que ocasionou a batida acabou preso. A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsi...