Cidades Cimehgo alerta para possibilidade de pancadas de chuvas em todas as regiões de Goiás Áreas de instabilidade se formam por todo o Estado nesta terça-feira (3)

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) prevê para esta terça-feira (3) áreas de instabilidade com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas em várias regiões goianas. Segundo o gerente de meteorologia, André Amorim, nesta manhã há uma área de instabilidade na região central do Estado. As chuvas podem vir acompanhadas de ven...