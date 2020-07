Cidades Cientistas pedem doação de tosse para pesquisa Pesquisadores querem treinar usar inteligência artificial no diagnóstico da doença da Covid-19

Imagine poder fazer uma “doação” de tosse para ajudar no combate à Covid-19. Você pode, como parte de uma pesquisa do Instituto Butantan e da Fiocruz. Os cientistas dos institutos querem treinar usar inteligência artificial no diagnóstico da doença e de outros problemas pulmonares.A ideia é que o programa consiga detectar peculiaridades sonoras que possam ser indicativas...