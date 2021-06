Cidades Cientistas lançam mapa interativo do cérebro humano que permite 'viagem' pelo órgão Resolução das imagens é tão alta que equivale a quase 3.000 vezes a capacidade de armazenamento de um smartphone

Cientistas da área de inteligência artificial do Google e da Universidade Harvard (EUA) desenvolveram um mapa interativo do cérebro humano. Na plataforma, é possível visualizar milhares de neurônios e fragmentos de neurônios, 130 milhões de sinapses e ainda estruturas celulares e subcelulares --tudo isso com a reconstrução digital de um milímetro cúbico de tecido cerebral. A resolu...