Cidades Cientistas identificam molécula capaz de reduzir a agressividade de câncer em crianças de até 4 anos Inibidor de microRNA reduziu o tamanho de tumores e aumentou a sobrevida em testes com camundongos

Cientistas do Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco (CEGH-CEL) da Universidade de São Paulo (USP) identificaram uma molécula capaz de reduzir a agressividade dos chamados tumores embrionários do sistema nervoso central, que acometem sobretudo crianças de até 4 anos. Os resultados foram publicados na revista Molecular Oncology. O CEGH-CEL é um C...