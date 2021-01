Cidades Cientistas encontram variante inédita do novo coronavírus com origem no Amazonas Estudos indicam que as mutações podem criar uma provável nova linhagem brasileira do vírus

Pesquisas em andamento na Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) Amazônia apontaram que a nova variante do coronavírus encontrada em pacientes japoneses tem origem no estado do Amazonas. As mutações achadas no vírus, até então inéditas, criaram o que será uma provável nova linhagem brasileira. Segundo os cientistas, ainda é cedo para ter certeza, mas as mutações achada...